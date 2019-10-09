Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı

2 saat önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Türkiye'de üç ayrı davada hayal kırıklığı yaratan mahkeme kararları çıktı." dedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı, System.String[]

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, " Türkiye'de üç ayrı davada hayal kırıklığı yaratan mahkeme kararları çıktı: Osman Kavala ve Ahmet Altan demir parmaklıklar arkasında kalmaya devam edecek, Taner Kılıç'ın ise hala beraatine karar verilmedi." ifadelerini kullandı.


Mijatovic, "İnsan hakları ihlallerinin düzeltilmesinde kabul edilemez gecikmeler yaşanıyor. Sivil toplumun taciz edilmesine dur demek gerekiyor." dedi.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21 
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