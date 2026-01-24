Avrupa Konseyi\'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisi düzenlenecek

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde, 26-30 Ocak'ta "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" başlıklı sergi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan sergi, 26 Ocak'tan itibaren Avrupa Konseyi binasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu ev sahipliğinde, AKPM'nin kış oturumu süresince 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerin Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı kültürel mirasını tanımasını sağlayacak.

"Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında üretilen eserleri bir araya getirecek olan sergide, dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkati çekilecek.

Avrupa Konseyinin kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini de yansıtmayı amaçlayan sergide, geleneksel üretim süreçlerini merkeze alarak el emeğinin, sabrın ve ustalığın önemine değinilecek.

Sergide yer alacak geleneksel dokumalar, doğal lifler ve yerel ham maddelerle doğaya saygılı yöntemlerle üretildi. Dokumacılık, eski usul üretim teknikleriyle sıfır atık yaklaşımına uygun bir üretim tekniği olarak biliniyor.

AKPM'de kabul edilen "Kültürel Miras ve İklim Değişikliği" raporu ile Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından hazırlanan "Avrupa Kırsal Kültürünün ve Mirasının Korunması" başlıklı raporun içeriğinde de sergide ele alınacak geleneksel üretim pratikleri ve sürdürülebilir kültürel miras yaklaşımına yer veriliyor.

Yıldız, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleneksel dokumalarının hatırlanması ve bunların yaşatılması adına Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen "Türkiye Dokuma Atlası" projesinin bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

Bu projenin bir parçası olan Ankara Sof Kumaşı'nı başkentte yaşatabilmek adına pek çok proje takip ettiklerini söyleyen Yıldız, sof kumaşın tekrar canlandırılmasına ilişkin Ankara kırsalında dokuma atölyeleri kurulduğunu dile getirdi.

Yıldız, AKPM'nin Kültür Komisyonu üyesi olduğunu aktararak "Bu komisyon çerçevesinde de Avrupa'da kırsal kültürün korunmasına ilişkin bir rapor yazıyorum ve bu raporda da esas itibarıyla geleneksel kodlardaki yaşayışın sürdürülebilir bir çevre hususunda bize çok fazla çözüm önerisi sunmakta olduğunu anlatıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi'nde yapılacak olan bu sergiyi "Türkiye Dokuma Atlası" projesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü anlatan Yıldız, "Türkiye Dokuma Atlası projesini hayata geçirmeleri ve burada bu sergiyi gerçekleştirmemiz hususunda destekleri dolayısıyla Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve her bir dokumada ilmek ilmek izini buraya bırakan Türkiye'nin dört bir yanından hanımefendilere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.