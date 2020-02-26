Avrupa Konseyi toplantısı, Rus heyeti nedeniyle Gürcistan yerine Fransa'da yapılacak - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, 14-15 Mayıs tarihlerinde başkent Tiflis'te gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'nın, Rus heyetinin katılımının ülkede gerginliğe neden olabileceği gerekçesiyle Fransa'da yapılacağını duyurdu.

Zalkaliani, Dışişleri Bakanlığında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'nın yerinin değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi ülkeleri ile ortak verdikleri kararla toplantının Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacağını bildiren Zalkaliani, bu değişikliğe Rus heyetinin Tiflis'e gelmesiyle yaşanabilecek olası gerginliklerin önüne geçmek için gidildiğini söyledi.

Zalkaliani, "Biz, devletimizin çıkarlarını korumak için yasalara ve Avrupa Konseyinin tüzüğüne uygun davrandık. Hiçbir gücün ülkede istikrarsızlık yaratmasına, gerginlik oluşturmasına ve bu konuyu çeşitli siyasi çıkarları için kullanmasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya işgaline işaret eden Zalkaliani, toplantıyı düzenlerken ülkedeki işgal kanununun ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Muhalefetten Lavrov'un gelme ihtimaline tepki

Muhalefet partileri ise toplantıya katılacak Rus heyetin başkanlığını Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapma ihtimaline tepki göstermişti.

Muhalefet, Lavrov'un daha önce de Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'ya sözde resmi ziyarette bulunarak işgal kanununu ihlal ettiğini savunarak, Rus heyetinden kanunu ihlal edenleri ülkeye sokmamakla tehdit etmişti.

Rus heyetinin 2019'da Tiflis'e gelmesi protestolara neden olmuştu

Tiflis'te 20 Haziran 2019'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi oturumuna, Rusya heyetine milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapması büyük tepki toplamıştı.

Muhalefet partilerinin de aralarında olduğu binlerce kişi parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışmış ve polisle arbede yaşanmıştı.