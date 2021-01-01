Son dakika haber... Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 2020'de 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya'nın 2018 yılının mayıs ayında açıldığını anımsattı.

Muhteşem bir doğal yaşam alanı olan Ormanya'nın her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladığını kaydeden Büyükakın, doğal yaşam parkları arasında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerin burası olduğunu belirtti.

Büyükakın, açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya'nın verdiği hizmetlerle turistlerin gözde mekanları arasına girdiğini vurgulayarak, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan Ormanya'da bu süreçte de yapım ve bakım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

"Ormanya oldukça yoğun bir yıl yaşadı"

Ormanya'da yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Büyükakın, şunları söyledi:

"Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı. Dünyayı saran Kovid-19 salgını sebebi ile Ormanya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titizlikle devam eden Ormanya, Kovid-19 sebebi ile de birçok önlem aldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı."

Ormanya'nın bir başka dikkati çeken bölümünün ise Yaban Yaşam Alanı olduğunu, bu bölümde yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmaların da sevindirici olduğunu bildiren Büyükakın, "Kızıl geyiklerde 8, karacalarda 3, alageyiklerde 6, ceylanlarda 14 ve yılkı atlarındaki 4 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 154 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ormanya Yaban Yaşam Alanı'nda yaşayan kızıl geyiklerin sayıları arttırılarak, Kocaeli'de yaygın olarak görüldükleri Samanlı Dağları ve Kandıra bölgesindeki yaban yaşam alanına kontrollü bir şekilde salınmaları sağlanacak." ifadesini kullandı.

"Pandemide de doğada olmak isteyenlerin ilk durağı Ormanya oldu"

Büyükakın, Ormanya'da çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süresinde de şehir kalabalığından uzaklaşıp doğada olmak isteyenlerin ilk durağı Ormanya oldu. Çevre illere yakın olması sebebi ile kamp severlerin ilk tercihlerinden biri olan Ormanya Kamp Alanı Kocaeli'deki büyük bir eksikliği kapatmış durumda. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırlayan Ormanya bu süreçte toplamda 550'si yabancı turist olmak üzere 9 bin 897 kamp severi ağırladı."

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de Ormanya bünyesinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Büyükakın, merkezde geçen yıl birçok zorlu ameliyatın yapıldığını, birçok tedavinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Başkan Büyükakın, geçen yıl karaca, kızıl geyik, ayı, çakal, tilki, kurt gibi 778 hayvanın tedavi edildiği merkezde, doğan, şahin, baykuş, martı, leylek gibi 94 yaban kuşunun da doğaya salındığını sözlerine ekledi.