Avrupa'nın en büyük "oyun evi" projesi FUTHOUSE açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'nın en büyük "oyun evi" projesi FUTHOUSE açıldı

25.03.2022 15:03
Avrupa'nın en büyük "oyun evi" projesi FUTHOUSE açıldı

Bünyesinde 10 branştan 58 profesyonel oyuncu bulunduran Futbolist, Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi olan FUTHOUSE'u Türk oyun dünyasının hizmetine sundu.

Bünyesinde 10 branştan 58 profesyonel oyuncu bulunduran Futbolist, Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi olan FUTHOUSE'u Türk oyun dünyasının hizmetine sundu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Futbolist, Türkiye'deki oyun dünyasının gelişimi için çok önemli bir adım attı.

Red Bull'un desteklediği ve bünyesinde 10 profesyonel takım bulunduran Futbolist, Avrupa'nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE'u hayata geçirdi. Türkiye'ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen Futbolist'in Türkiye ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesis, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açacak.

Avrupa'nın en büyüğü

Beş katlı bir villada Asya ve Amerika'daki oyun evleri örnek alınarak sıfırdan dizayn edilen FUTHOUSE, toplamda 1.230 metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük oyun evi oldu. İçinde yedi ayrı yatak odası ve bir ortak alanda toplamda 23 kişinin konaklayabileceği imkanlara sahip olan tesiste, beş farklı takım aynı anda kamp yapabiliyorken, rakip takımlar da turnuva süreçlerinde burada konaklayabilecek.

Esporcu gelişiminde çığır açan yenilikler

Esporun ve esporcuların gelişimi için tasarlanan FUTHOUSE'da espor odalarının yanı sıra ayrı bir koç/analiz odası bulunurken, espor odasından analiz odasına bağlı olan sistem sayesinde koçlar maçları anlık olarak takip edebilecek. Antrenmanların ve şampiyonalara hazırlıkların yanında eğlence ve sosyal aktivitelere de önem verilen FUTHOUSE, herkesin faydalanabileceği eğlence alanlarına ve bir performans katına da sahip bulunuyor. Eğlence alanlarında arcade makineleri, F1 simülatörü, tilt/pinball, langırt, basketbol, oyun konsolu alanı ve bir kütüphane de esporcular için yapıldı.

Tesisin bir katı Futbolist tarafından 22 farklı şehirde düzenlenen turnuvalardan kazanılan kupaların sergilendiği bir müzeye dönüştürülürken, makyaj ve reji odaları da bulunan podcast stüdyosu, talkshow alanı, canlı turnuva sunum stüdyosu ve yayın odaları da Futbolist ekibinin hizmetine sunuldu. Ayrıca esporcular tesise gelen fizyoterapist ve beslenme uzmanından da destek alacak. İçinde üç profesyonel yayın odası ve dokuz yayın altyapısı mevcut oda bulunan FUTHOUSE'da yayıncılar, aynı anda birbirinden farklı odalarda 12 yayın açılabilecek.

YORUMLAR
500
Sanofi Türkiye, 'Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun kurumsal destekçisi oldu Sanofi Türkiye, 'Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun kurumsal destekçisi oldu Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı

Futbolist, oyunlar, Redbull, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük 'oyun evi' projesi FUTHOUSE açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük "oyun evi" projesi FUTHOUSE açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement