Avrupa Parlamentosu'nda Floyd'un ölümünü kınama kararı kabul edildi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda Floyd'un ölümünü kınama kararı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nda siyahi George Floyd'un ABD polisinin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybetmesi ve benzeri ölümleri kınama kararı kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu'nda siyahi George Floyd'un ABD polisinin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybetmesi ve benzeri ölümleri kınama kararı kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 104 ret, 67 çekimser ve 493 lehte oyla ABD'de George Floyd cinayeti ve dünyanın başka yerlerindeki benzer olayları kınama kararı alındı. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ABD'li yetkilileri yapısal ırkçılık ve eşitsizliklere karşı tedbir almaya çağırdı. Parlamentoda yapılan genel kurul oturumunda barışçıl protestoculara yönelik polis baskıları, ordunun tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadelerinin doğru bulunmadığı ifade edildi. Parlamento ayrıca, gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet eylemlerinin yanı sıra yağma, kundakçılık, vandalizm ile kamu ve özel mülklere zarar verilmesini de kınayarak, kolluk kuvvetlerinin güç kullanımının yasal, orantılı, gerekli ve son çare olması gerektiğini vurguladı. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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