Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları güne artışla başladı
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Avrupa piyasaları güne artışla başladı

1 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ekonomik veriler öncesinde yükseldi.

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Avrupa hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ekonomik veriler öncesinde yükseldi.

Politik gelişmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık'ın suçu kendisinde araması gerektiğini ifade etti.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

-FTSE yüzde 0.39,

DAx yüzde 0.32 ve

CAC yüzde 0.15 yükseldi.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.09159 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.23021 düzeyine geriledi.

- İstanbul

Jean Claude Juncker, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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