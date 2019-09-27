Avrupa piyasaları güne artışla başladı

– Avrupa hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ekonomik veriler öncesinde yükseldi.
Politik gelişmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık'ın suçu kendisinde araması gerektiğini ifade etti.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
-FTSE yüzde 0.39,
DAx yüzde 0.32 ve
CAC yüzde 0.15 yükseldi.
Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.09159 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.23021 düzeyine geriledi.- İstanbul