Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Başlıyor

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Başlıyor

53 dakika önce

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak.

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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak.

Avrupa'nın en prestijli turnuvaları arasında yer alan İskoçya'daki Emirates Arena'da düzenlenecek organizasyona, 49 ülkeden 637 sporcu katılacak.

Kariyerlerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan İskoç kadın atletler Laura Muir ve Eilidh Doyle, dünya ve Avrupa şampiyonu Norveçli sprinter Karsten Warholm gibi önemli isimlerin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 15 milli sporcu temsil edecek.

3 Mart'a kadar sürecek şampiyonada, Türkiye'yi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular şöyle:


Erkekler: Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400 metre), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Salih Teksöz (800 metre), Ramazan Özdemir (3000 metre), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)

Kadınlar:

Mizgin Ay (60 metre), Şevval Ayaz (60 metre engelli), Özlem Kaya (1500 metre), Emel Dereli (gülle atma).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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