SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika
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SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu

25.03.2022 10:12

Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğuMaja Ognjenovic: Favorilerden birisiydik ama bu kupa için çok çalıştık"Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finali, hayatımın en kötü finallerinden biriydi"Beyza Arıcı: Takımımla gurur duyuyorum"Lig ve kupada da şampiyon...

Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu

Maja Ognjenovic: Favorilerden birisiydik ama bu kupa için çok çalıştık

"Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finali, hayatımın en kötü finallerinden biriydi"

Beyza Arıcı: Takımımla gurur duyuyorum

"Lig ve kupada da şampiyon olmak istiyoruz"

"Şampiyonlar Ligi'ni bekliyoruz"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncuları Maja Ognjenovic ve Beyza Arıcı, Avrupa şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduklarını ve rotanın Sultanlar Ligi ile Türkiye Kupası'na döndüğünü söyledi.

CEV Kupası finalinde iki maç sonunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart geçerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncuları Maja Ognjenovic ve Beyza Arıcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

CEV Kupası'nda en baştan beri favorilerden birisi olduklarını belirten Sırp oyuncu Maja Ognjenovic, "Fakat biz bu kupa için çok çalıştık, uzun bir süredir bu kupayı bekliyorduk diyebilirim. Beklediğimiz bir şeydi. Belki sezonun en büyük hedefi değildi ama geçmek istediğimiz çok önemli bir kilometre taşıydı. Bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Bir kere daha evimize bu kupayı getirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZONKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ, HAYATIMIN EN KÖTÜ FİNALLERİNDEN BİRİYDİ"

Kariyerinde tek eksik kupanın CEV Şampiyonlar Ligi kupası olduğunun hatırlatılması üzerine Ognjenovic, "Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaştığım bir sezon oldu. VakıfBank ile birlikte finalde çok yaklaşmıştım. Hayatımın en kötü finallerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Olmadı. Fakat profesyonel olarak bu hedefi şu anda Eczacıbaşı ile sürdürüyorum. Bu kulübe 2015'ten beri Şampiyonlar Ligi kupası gelmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanmayı en büyük hedefimiz olarak belirleyeceğiz" diye konuştu.

BEYZA ARICI: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Beyza Arıcı ise şu ifadeleri kullandı: "Tüm takım arkadaşlarımla, staff'la ve kulübümle gurur duyuyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Kupalar göründüğü kadar kolay değildir. Arkalarında bir hikaye vardır. Çok fazla emek ve çaba var. Bu yüzden mutluyum."

"LİG VE KUPADA DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Sezonun ilk kupasını Avrupa kupası olarak aldıklarını söyleyen Arıcı, "Bu, önümüzdeki kupalar için bizim adımıza kamçılayıcı bir güç. Önümüzde Türkiye Kupası ve lig var. İkisinde de şampiyon olup kupayı kaldırmak istiyoruz. Kolay olmayacak, çekişmeli bir sezon bizi bekliyor" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ BEKLİYORUZ"

Beyza Arıcı son olarak gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarıyla ilgili, "Orada olmamız gerekiyor. Orada kendimizi gösterecek olmak, kupayı kaldırmak için adımlar atmak bizim için güzel bir şey. Beklediğimiz de bir şey. Önümüzdeki seneyi, bu seneyi en iyi şekilde atlattıktan sonra bekliyorum dört gözle" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu
SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu
SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu
SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu
SPOR Avrupa şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'te sıradaki hedef Türkiye şampiyonluğu

YORUMLAR
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Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu

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Kaynak: DHA

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