Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, " Niğde, İzmir, Yalova illerinde spor il müdürü olarak başarılı hizmetlerde bulunan Avrupa şampiyonu güreşçilerimizden Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu.Yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.