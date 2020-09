Avrupa Spor haftası Etkinlikleri Haftası etkinlikleri açılış töreni ile start aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği açılış töreni yapıldı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da bir çok farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na Ülkemizde de 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan açılış töreni ile start verildi.

Kayser Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi'nde Açık Sahada yapılan açılış seremonisine Şube Müdürleri Antrenörler, Sporcular ve Sporcu Velileri Katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende sporcular stantları önünde sportif gösteriler düzenledi. Saat 11: 00'da tüm Türkiye ile 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlik alanından canlı yayın ile alınan görüntüler Ankara Anıttepe Spor Kompleksinde kurulan sinevizyon ekranına yansıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Canlı yayında 81 ilden sporcuları selamladı. İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan açık sahada düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış töreninde Taekwondo, Halat Çekme, Jimnastik, Atletizm ve Okçuluk sporcularının yaptığı sportif gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. - KAYSERİ