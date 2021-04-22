"Avrupa Süper Ligi tam bir akıl tutulması" - Son Dakika

"Avrupa Süper Ligi tam bir akıl tutulması"

22.04.2021 11:31

İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinden 12 takımın birleşerek oluşturduğu ve spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Avrupa Süper Ligi'nin, başta UEFA ve FIFA olmak üzere birçok kesimden büyük tepkiler aldığını ve ardından İngiltere Premier Ligi'nden oluşuma katılan 6 takımın...

İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinden 12 takımın birleşerek oluşturduğu ve spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Avrupa Süper Ligi'nin, başta UEFA ve FIFA olmak üzere birçok kesimden büyük tepkiler aldığını ve ardından İngiltere Premier Ligi'nden oluşuma katılan 6 takımın çekilmesinin sürece yeni bir boyut getirdiğini ifade eden akademisyen ve antrenör Selçuk Tarakcı, girişim için 'tam bir akıl tutulması' ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Kulüpler Birliği'nden çekilerek oluşturduğu 'Avrupa Süper Ligi' hakkında değerlendirmelerde bulunan akademisyen ve antrenör Selçuk Tarakcı, söz konusu girişim için "tam bir akıl tutulması" tanımlaması yaptı.

"BU KADAR MAÇA NASIL YETİŞECEKLER?"

İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Tarakcı, Avrupa Süper Ligi girişimi için 'tam bir akıl tutulması' tanımlaması yaptı. Tarakcı, "Her şeyi bir kenara bıraksak bile, söz gelimi İngiltere Premier Ligi takımları kendi liglerinde 38 maç oynuyorlar. Buna ek olarak 20 takımlı Avrupa Süper Liginin de, çift devreli olduğunu düşünecek olursak, bir o kadar maç da Avrupa Süper Ligi'nde olacak. Klopp, Guardiola, Mourinho gibi teknik direktörler şu anki mevcut düzende maç sayılarının fazlalığından şikayet ederken böyle bir oluşumda futbolculardan nasıl bir verim beklenebilir?" diye konuştu.

"İŞ SİRK ŞOVUNA DÖNER"

UEFA ve FIFA gibi kuruluşlara rağmen düzenlenecek bir organizasyonun, futboldan çok giderek bir 'sirk şovu'na döneceğini iddia eden Tarakcı, "Bu oluşuma girişenler, paranın kokusunu aldıkça bu işi yalnızca bir show business olarak görüp oyunu da futbol olmaktan çıkaracaklardır. Her şeye karar veren bu üst akıllar, ilerleyen dönemde takımlara; 'Böyle oynayamazsınız daha fazla topa sahip olun' gibi baskılar yapıp kendin pişir kendin ye modeline başlayamazlar mı? Takımları onlar seçti kimin değişip kimin ligde sabit kalacaklarına, hangi ülkeden kaç takımın kesin katılacağına karar veren bu üst akıllar takımlara ve oyunculara, oyun tarzına mı karışmayacaklar?" dedi.

"HER ŞEY İLK KULÜBÜN SATILMASIYLA BAŞLADI"

UEFA ve FIFA'nın organizasyonlarının her açıdan futbolun ruhunu okşarken ve adaletle sürdürülürken böyle bir oluşumun ortaya çıkmasının tek nedeninin "para" olduğunu ileri süren Tarakcı, "Aslında her şey ilk kulübün satılmasıyla başladı. Futbolun ruhuna aykırı giden ve doymak bilmez gözlerini yeşil sahalara diken kapitalizmin, dünyanın en popüler oyununun ruhuna saygı duymadığını düşünüyorum.  Çünkü bu oluşumun başını çeken Real Madrid Başkanı Florentino Perez, katılan kulüplere yıllık 300 milyon Pound gelir garanti ediyor. Bununla COVID-19 sürecinde mali kayıplara uğrayan kulüplerin bam teline basıyor. Üstüne bir de JP Morgan'ın desteğini alıyor. Kulüp sahiplerinin böyle bir organizasyonla sadece para düşündüğü çok açık" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARIN BU İŞLE İLGİSİ YOK"

Tarakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında en rahatsız edici konu, UEFA ve FIFA'nın, bu oluşuma katılan takımların oyuncularının milli takımlarında oynayamayacağı yönündeki açıklaması oldu. Zira futbolcuların konuyla ilgisi yok. Asıl mesele kulüp sahipleri. Zaten onlar da uluslararası futbolu önemsemediklerini, bu oluşuma girmekle göstermiş oldular. Nitekim Florentino Perez 'Kendi Dünya Kupamızı bile organize ederiz' diyerek aslında işin ne kadar ütopik bir noktaya gidebileceğini göstermiş oldu. Ben şahsen kulüp bazında daha ağır yaptırımlar bekliyorum. Çünkü kulüp sahipleri, Monopoly oyunu oynar gibi hareket etmeye devam ettiği sürece ve normal şartlarda bu kadar etmeyecek futbolculara uçuk rakamlar ödeyerek, sırf rekabet adı altında para savurmaları sonucunda kaynaklarında açıklar oluşması nedeniyle böyle bir oluşuma başvurarak sadece kendilerini düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

"FUTBOLUN İŞÇİLERİ FUTBOLU KURTARDI"

Tarakcı, son olarak İngiltere Premier Ligi'nden oluşuma katılan kulüplerin kamuoyu ve taraftar tepkileri sonucu oluşumdan çekilmesini, 'futbolun işçileri futbolu kurtardı" diyerek şöyle yorumladı:

"Bu durum bize bazı sınırları aşmanın hala mümkün olmadığını tüm dünyanın gözleri önünde gösterdi. Futbolun asıl sahipleri olan taraftar ile siyasetçi, gazeteci ve futbolcuların birleşmesiyle ortaya çıkan güç; bir avuç para babasının ağır bir şekilde aşağılanmasına neden oldu. JP Morgan desteğini arkasına alarak sözde 'sektöre daha fazla para girişi ve kalkınma' adı altında yapılan bu oluşumda asıl amacın; 'güçlü takımların artık zayıf takımlarla oynamayı istememesi' olduğu futbolun asıl sahipleri tarafından açıkça bilinmekteydi. Aslında bu durum futbolun köklerine, oyunun kültürüne, gelişimine aykırılıktan başka bir şey değil. Hükümet ve taraftar baskısıyla bu oluşumun durdurulması gösterdi ki; futbolda hala son söz bu oyunun gerçek sahiplerine ait. Arsenal kulübü yaptığı açıklamada 'Özür dileriz, hata yaptık' diyerek, Chelsea taraftarları dün oynanan maç öncesi takım otobüsünü durdurarak 'Chelsea'mizi geri istiyoruz' sloganlarıyla maçın 15 dakika geç başlamasına neden olarak; yıllar boyu çok güçlü olan bu kulüpler, şu an yaşanılanlardan dolayı hiç olmadıkları kadar zayıf noktadalar. Bu işe kalkışan kulüp sahipleri, yatırımcılar ve başkanlar artık taraftarları ezip geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Artık bu sporun tehdit edildiğinde taraftarlarla birlikte hükümetin de olaya müdahale edeceğini, son sözün yine FIFA ve UEFA'ya ait olacağını biliyorlar. Netice itibarıyla futbolun işçileri futbolu kurtardı."


Avrupa Süper Ligi tam bir akıl tutulması

İspanya, England, İtalya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Avrupa Süper Ligi tam bir akıl tutulması' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Avrupa Süper Ligi tam bir akıl tutulması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei