SPOR İstanbul, tekvandoda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak - Son Dakika

İstanbul, tekvandoda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, Avrupa Tekvando Birliği'nin Seçimli Genel Kurulu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Birliği Seçimli Genel Kurulu öncesinde açıklamalarda bulunan Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos, "Dünyanın lideri kıta olarak faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Avrupa genelinde 16 turnuvamız var. Tokyo'da da Avrupa kıtası olarak 18 madalya ile en fazla madalyayı alan kıta olduk. Avrupa olarak bizim öncelikli hedeflerimiz küçük ülkelerin olimpiyatlara oyuncu yetiştirmelerine destek vermek. Avrupa'yı bir aile olarak birleştirerek elit sporcularla bir arada olmalarını sağlayacağız? dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin ise açıklamasında şunları söyledi:

"2007'den bugüne asbaşkan ve başkan vekili olarak Avrupa Tekvando Birliği'nde görev alıyorum. Başkan Pragalos'a teşekkür ediyorum. Kendileri her zaman Türkiye'ye destek olmuşlardır. Bugün önemli bir genel kurul yapılıyor. 2025 yılına kadar görev alacak asbaşkan ve yönetim kurulu seçilecek. Hem dünya federasyonunda hem de Avrupa federasyonunda asbaşkan olarak görev yapıyorum. Uluslararası alanda etkin olduğunuz zaman ülkenizin de idari ve sportif anlamda gücünü pekiştiriyorsunuz. Aksaklıkları giderme noktasında güç sahibi oluyoruz. Bu da madalya olarak geri dönüyor. İdarede ve sahada güçlü olmak önemli. Bu yönetimlerde yer almak için ülkeler yarış halinde.?

Metin Şahin ayrıca, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çalışmalarına bugünden başladıklarını ve dikkatli, sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan basın toplantısına Tokyo 2020 ve paralimpik oyunlarında madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Meryem Betül Çavdar ve Mahmut Bozteke de katıldı. Milli sporcular, Türkiye'ye madalya kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirterek, hedeflerinin Paris'te altın madalya almak olduğunu dile getirdiler.

İki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da, 15-22 Eylül tarihlerinde 6'ncı WT Başkanlık Kupası karşılaşmaları, 23 Eylül tarihinde ise Avrupa Para Tekvando Şampiyonası gerçekleştirilecek.