Avrupa Türk İslam Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Avrupa Türk İslam Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi

18.04.2022 00:55
Avrupa Türk İslam Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşların masum insanların canını aldığını belirterek, Ukrayna Rusya savaşının bir an önce son bulmasını ümit ettiklerini söyledi.

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşların masum insanların canını aldığını belirterek, Ukrayna Rusya savaşının bir an önce son bulmasını ümit ettiklerini söyledi.

ATİB'in Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftar programında konuşan Yıldırım, insanların rengine, kültürüne ve ırkına göre sınıflandırılmaması gerektiğini belirterek, herkesin eşit yaratıldığını söyledi.

Yıldırım, "Rusya ve Ukrayna savaşı maalesef bütün korkunçluğuyla devam ediyor. Yüksek teknolojiye sahip sözde medeni milletler sadece insan öldürmek için, canlı olan her şeyi yok etmek için silahlar geliştirmişler ve bununla gurur duyuyorlar. Bu silahlar dün Afganistan'da, Suriye'de olduğu gibi bugün de Ukrayna'da olduğu gibi dünyanın birçok yerinde insan canı alıyor ve adeta kan kusuyor. Kendisinden olmayana hayat hakkı tanımayan cahiliye dönemini maalesef sanki yeniden yaşıyoruz. Çünkü güçlü zayıfı ezerken, onun en tabii hakkı olan hayatına kastederken, ülke topraklarını işgal edip yağmalarken insanlık vicdanının ayaklanması gerekiyor ama olmuyor, ayaklanmıyor." dedi.

Savaşların herkese sadece yıkım getirdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bazıları gücün karşısında susmayı ya da gücün yanında olmayı tercih etse de biz vicdan sahibi insanlar olarak her zaman hakkın ve haklının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birileri insanların rengine, kültürüne veya ırkına göre kategorize ederken Resulullah efendimizin çağlar ötesine hitap eden mesajı bizim için şiar olmaya devam edecektir. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız ve Adem de topraktan yaratıldı. Yine peygamber efendimizin hitabıyla, siyah derilinin beyaza, beyaz derilinin siyaha üstünlüğü olmadığı gibi Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur, üstünlük sadece takvadadır."

İftara Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Aachen Fahri Konsolosu Uwe Merklein ile Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Avrupa Türk İslam Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi
Avrupa Türk İslam Birliği, Köln'de iftar programı düzenledi

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Avrupa Türk İslam Birliği, Ukrayna, Rusya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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