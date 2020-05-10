Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmesiyle birçok Avrupa ülkesi tedbirleri kaldırma kararı alırken, bu tedbirler günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.

Çekya'da son 4 gündür yeni vaka sayısının 20'nin altına düşmesi, normalleşme sürecinde belirli önlemlerin kaldırılmasına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

Başbakan Adrej Babis, dışarıda maske kullanımının zorunlu olduğu ülkede, maskenin yalnız toplu taşıma gibi salgının bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde sınırlanabileceğini söyledi.

Özellikle havaların ısınmasıyla maske kullanımına ilişkin şikayetlerin dile getirildiği Çekya'da, uzmanlar açık havada maske kullanma zorunluluğunu eleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı da maske kullanımının haziranın ortası gibi sonlandırılabileceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

Çekya'da virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 95'e, can kaybı 276'ya ulaştı.

Polonya'da ülke içi turizmde hareketlilik

Polonya'da geçen hafta normalleşmeye yönelik atılan adımlar kapsamında, çeşitli iş yerlerinin yanı sıra hotel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi ve havaların de güzelleşmesiyle iç turizm hareketlilik yaşandı.

Turistik mekanlara yoğun ilgi gösterilen ülkede, 18 Mayıs'tan itibaren normalleşme sürecinde üçüncü adım atılacak.

Polonya'da vaka sayısı 15 bin 821'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 791'e çıktı.

Sırbistan'da vaka sayısı 10 bini aştı

Hırvatistan'a, Çin'den 86 tonluk sağlık ekipmanı ulaştı. Şanghay'dan, Zagreb'deki uluslararası havalimanına ulaşan yardım taşıyan uçağın Çin'den gönderilen 7. uçak olduğu bildirildi.

Karadağ'da Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic, yarından itibaren sağlık kurumlarının "normal" çalışma rutinine döneceğini ifade ederek, ülkesinin salgınla başarıyla mücadele ettiğini vurguladı.

Vaka sayısının 10 bin 114'e ulaştığı Sırbistan'da 215 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 30 bin 305/1830, Portekiz 27 bin 581/1135, İsveç 26 bin 322/3 bin 225, Avusturya 15 bin 871/618, Romanya 15 bin 362/952, Danimarka 10 bin 429/529, Finlandiya 5 bin 962/267, Macaristan 3 bin 263/413, Hırvatistan 2 bin 187/90, Slovenya 1457/102, Bosna Hersek 2 bin 117/107, Kuzey Makedonya 1642/91."