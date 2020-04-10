Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, yetkililer de salgının yayılmasını engellemek için ek tedbirler alıyor.

Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, yetkililer de salgının yayılmasını engellemek için ek tedbirler alıyor.

Slovenya'da salgın nedeniyle 29 Mart'ta yürürlüğe giren ve insanların ikamet yerleri dışına çıkmasını yasaklayan dolaşımı kısıtlama tedbirlerinin gelecek hafta da devam edeceği açıklandı.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ülkesinin salgınla mücadelede bugüne kadar başarılı olduğunu belirterek gelecek haftadan itibaren bazı tedbirlerin esnetilebileceği bildirildi.

İtalya'nın komşusu olan Slovenya'da bin 160 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 45 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da 60 saatlik sokağa çıkma yasağı

Sırbistan'da bugün yerel saatle 17.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü 05.00'a kadar sürecek. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden biri olan Sırbistan'da, böylelikle 60 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelecek 10 günün Sırbistan'ın salgınla mücadelesinde kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, oğlunda Kovid-19 tespit edilen Vucic, doktorların gerekli görmesi durumunda test yaptıracağını söyledi.

Bosna Hersek'teki bir kantonda karantina uygulamasına başlandı

Bosna Hersek'te salgından en fazla insanın etkilendiği Hersek-Neretva Kantonu'nda bu sabahtan itibaren karantina uygulaması başlatılırken, kanton sınırları içindekilerin ikamet yerleri dışına çıkması yasaklandı.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 20'sine sahip olan kantonda, karantina uygulaması boyunca yalnızca mecburi durumlarda izin alınarak giriş-çıkışlar mümkün olacak.

Bosna Hersek ile Çin arasında geçen hafta imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması kapsamında Çin'den gelecek tıbbi malzeme desteğinin ilk bölümü ülkeye ulaşırken, Rusya da ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yardım gönderdi.

Zaev ile Mickoski kendilerini tecrit etti

Kuzey Makedonya'daki en büyük iki siyasi partinin genel başkanları, röportaj yaptıkları gazetecide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendilerini evlerinde tecrit etti.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski'nin test sonucu negatif çıkarken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in test sonucunun gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Avusturya, virüsle mücadelede ilk etabı başardı

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Kovid-19 ile mücadelede ilk etabın başarıyla geride bırakıldığını, özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek için uygulanan stratejinin başarılı olduğunu açıkladı.

Anschober, virüsün günlük yayılma hızının yüzde 40'lardan yüzde 2 seviyesine geriletildiğini belirterek, özellikle yeni vaka sayısının ciddi oranda düştüğünü, buna karşılık sağlığına kavuşanların sayısının da arttığını ifade etti.

Salgına karşı uygulanan stratejinin başarılı ilerlediğini ancak henüz sona gelinmediğini vurgulayan Anschober, sağlık sisteminin iyi işlediğini ve hastanelerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Anschober, Paskalya ve ısınan havalara dikkati çekerek, disiplinli bir şekilde uyulan önlemlerin terkedilmesi durumunda başa dönülebileceğini ve bu durumun Avusturya için bir felaket anlamına geleceğini söyledi.

Çekya'da Paskalya uyarısı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Paskalya süresince vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulundu.

Babis, Paskalya'nın yeniliklerin ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak kabul edildiğini anımsatarak, insanların tedbirlere uyması durumunda Paskalya'nın virüsle mücadelede de olumlu katkılarının olacağını söyledi.

Öte yandan, ülkedeki sağlık çalışanlarını virüse karşı korumak için düzenli test yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, böylelikle sağlık personeli arasında da virüsün yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Son 24 saat içinde artış kaydedilen bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 24 bin 172/958, Portekiz 15 bin 472/435, Avusturya 13 bin 431/319, Çekya 5 bin 589/113, Polonya 5 bin 742/175, Romanya 5 bin 467/265, Macaristan bin 190/77, Sırbistan 2 bin 867/66, Hırvatistan bin 407/20, Yunanistan bin 955/87."

Sırbistan Karadağ, Avusturya, Paskalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de 1 milyon 860 bin sterlinlik korona dolandırıcılığı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi Son Dakika: Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son Dakika: Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
21:48
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti         
17:44
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 21:58:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]