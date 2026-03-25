Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

İspanya’da bir plajda sığınmacı olduğu belirtilen bir kişinin kadınları taciz ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde kadınların panik halinde kaçtığı dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, sahilde bulunan bir grup kadının bir kişiyle yaşadığı gerginliğin ardından hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Kadınların korku içinde koşarak kaçtığı anlar dikkat çekerken, çevredeki bazı kişilerin de yaşananları izlediği görülüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, sığınmacı olduğu belirtilen kişinin kadınları rahatsız ettiği ve bu nedenle ortamda kısa sürede gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Olayın ardından kadınların panik içinde bölgeden uzaklaştığı anlar kayda yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, Avrupa’da güvenlik ve göç politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair resmi makamlardan henüz bir doğrulama yapılmadı. Yetkililerden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.