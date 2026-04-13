Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu bipolar olduğunu açıkladı - Son Dakika
Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu bipolar olduğunu açıkladı

13.04.2026 17:57
Hale Caneroğlu, yıllardır sakladığı sağlık durumunu ilk kez açıkladı. “Ben bipolarım” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, bu gerçeği paylaşırken yargılanmaktan ve saygı kaybı yaşamaktan korktuğunu dile getirdi. Toplumdaki damgalanma endişesine de değinen Caneroğlu’nun açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin programına konuk olan Hale Caneroğlu, hayatına dair önemli bir detayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlattı.

“BEN BİPOLARIM”

Caneroğlu, hastalığını şu sözlerle açıkladı:

“Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan korkuyorum. Bana olan inancınız ve saygınız yitirilmesinden korkuyorum. Ben bipolarım.”

“YARGILANMAKTAN KORKUYORUM”

Ünlü oyuncu, toplumdaki bakış açısına da dikkat çekerek, yaşadığı en büyük endişenin yargılanmak olduğunu ifade etti. Hayatı boyunca bu durumla yaşamayı öğrendiğini belirten Caneroğlu, bu sürecin kendisi için zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

DAMGALANMA ENDİŞESİ

Caneroğlu, açıklamalarında toplumdaki damgalanma korkusuna da değinerek, bu tür rahatsızlıkların yanlış anlaşılabildiğini vurguladı.

19:22
18:07
17:37
17:31
17:27
17:16
17:01
16:56
Advertisement
