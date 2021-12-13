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"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi - Son Dakika

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi

13.12.2021 11:34
"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi

Yıllarca Urartulara başkentlik yapan Van'ın tarihine ışık tutan ve "Dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak nitelendirilen Van Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" için finale kalmasının ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.

Yıllarca Urartulara başkentlik yapan Van'ın tarihine ışık tutan ve "Dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak nitelendirilen Van Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" için finale kalmasının ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine, Van Kalesi'nin kuzeyindeki 13 bin 200 metrekare alanda yapılan yeni bina, 27 Ağustos 2019'dan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Başta Urartular olmak üzere Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 600 eser, çağdaş müzecilik anlayışıyla oluşturulan özel bölümlerde sergileniyor.

Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane, sergi salonu ve dinlenme alanları bulunan müze, Göbeklitepe Örenyeri ve Tunceli Müzesi ile birlikte Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "2022 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" yarışmasında finale kaldı.

Bölgede yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan birbirinden eşsiz Urartu eserleri açısından "dünyadaki en zengin müze" olarak öne çıkan Van Müzesi'nin finallere kalmasının ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.

"Bu yarışma için müzemizin bütün şartları tutuyordu"

Müze Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, envanterinde bulunan eser sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük müzesi olarak da adlandırılan Van Müzesi'nde 42 bin eserden sadece 2 bin 600'ünün sergilendiğini söyledi.

Bu yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği müze için 31 Mayıs'ta "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne başvurduklarını anlatan Uslu, bu kapsamda Avrupa Müze Forumu jüri üyesi Dina Sorikina'nın iki gün boyunca müzeyi gezdiğini ve tüm eserleri tek tek incelediğini söyledi.

Avrupa Müze Forumu'nun belirlediği 37 maddelik şartları yerine getirdiklerini belirten Uslu, "Bu yarışma için müzemizin bütün şartları tutuyordu. Biz de başvurumuzu yaptık. Her yıl düzenlenen bu etkinlikte yılın müzeleri seçiliyor ve ödüller veriliyor. Jüri üyesi iki gün boyunca müzemizi gezdi ve gerekli incelemeleri yaptı. Kasım ayında yapılan ön elemede de müzemiz finale kaldı. Bu etkinlikle müzemiz Avrupa'nın finaline taşınmış oldu." diye konuştu.

"Bizim için büyük bir heyecan olacak"

Kazanan müzenin 4-7 Mayıs 2022'de açıklanacağı bilgisini veren Uslu, Van Müzesi'nin elemeyi geçerek finale kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Uslu, Van'ın bu yarışmadan birinci çıkacağına inandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çağdaş müzecilik kapsamında yaptığımız çalışmalarla her döneme ait eserleri sergiliyoruz. Bunu yaparken ziyaretçileri bıktırmadan, aynı eserler üzerinde yormadan farklı eserler sergiliyoruz. Ziyaretçileri, Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine uzanan tarihi bir yolculuğa sevk edebilecek bir teşhir düzeni sağladık. Bizi Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne taşıyan en önemli özellik Urartu Müzesi olmamızdı. Başvurumuzu da bunun üzerinden yaptık. 23 holden 9'u Urartu dönemine ait eserleri içermekte. Dünyada Urartu koleksiyonu açısından Van Müzesi tektir. Bu nedenle müzemizdeki koleksiyon zenginliğini baz alarak başvuru yaptık. Bu ödüle başvururken de ağırlıklı olarak Urartu eserlerine yoğunlaştık."

Urartu Müzesi, Kasım, Müze, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi - Son Dakika
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