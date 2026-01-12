Avşin Altuntaş Cinayetinde Karar - Son Dakika
12.01.2026 18:09
Mahkeme, emekli polis memuru Altuntaş'ın cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

BAĞCILAR'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Olay 20 Haziran 2024 günü saat 05.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Dilmenler Caddesi 2535 Sokak'ta meydana geldi. Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, silah zoruyla otomobildeki Altundaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Saldırgan uzaklaştığı sırada otomobilden inen Altundaş, silahıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine saldırgan silahıyla Avşin Altundaş'a ateş etti. Emekli polis memuru, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırgan Ekrem Erik(23) ve beraber kaçtığı Fikret Tunç yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturma sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un 'Zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıldan 36 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması bugün Bakırköy 21. ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve hayatını kaybeden Altuntaş'ın ailesi ile sanıklar Emre Erik ve Fikret Tunç hazır bulundu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma' ve 'Suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'MÜTALAAYA KATILMIYORUM'

Açıklanan mütaalanın ardından konuşan sanıklardan Fikret Tunç, "Böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim. Mütalaaya katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

'ALKOL ALDIĞIM DOĞRU VE MERHUMDAN ŞÜPHELENDİM'

Sanık Ekrem Erik ise, "Önceki celse şahsıma hakaret edildi. Görmediğim birisini karanlıkta 50 metre mesafeden nasıl vurabilirim? Zaten silahı da kendim teslim ettim. Kesinlikle merhum ile aramda bir husumet yoktur. Alkol aldığım doğru ve merhumdan şüphelendim çünkü birileri bana daha önce saldırmıştı" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fikret Tunç ve Ekrem Erik hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Heyet, Ekrem Erik ve Fikret Tunç hakkında, maktul Avşin Altundaş ve müştekilere karşı 'Nitelikli yağma' suçundan 13'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Fikret Tunç hakkında ise 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.