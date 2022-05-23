Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı - Son Dakika
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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı

23.05.2022 14:59

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada firari olarak aranırken yakalanan sanık Serkan Dakman tutuklandı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada firari olarak aranırken yakalanan sanık Serkan Dakman tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken dün gözaltına alınan sanık Serkan Dakman'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayete ilişkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Serkan Dakman, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Olaya ilişkin davayı bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan sanık Serkan Dakman'ın tutuklanmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı - Son Dakika


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