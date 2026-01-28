Avukat Taylan Hallıoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Avukat Taylan Hallıoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

28.01.2026 19:59
İzmir Ödemiş'te yolun karşısına geçerken otomobil çarpan avukat Taylan Hallıoğlu hayatını kaybetti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Avukat Taylan Hallıoğlu (38), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ocaklı Mahallesi Kiraz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan evli, bir çocuk babası Hallıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Avukat Hallıoğlu için ikindi vakti Köşebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene hallıoğlu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Hallıoğlu'nun cenazesi Zungurlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Buse BAĞCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: DHA

