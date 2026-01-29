Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucuyla Yakalandı
29.01.2026 10:40
Konya'da avukat Sefa S. ve arkadaşı Müfit İ., valizde 1 kilo esrarla yakalanarak tutuklandı.

KONYA'da, avukat Sefa S. ve nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ., YHT Garı'nda valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Sefa S.'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Konya Barosu'na kayıtlı avukat Sefa S. ile nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ.'yi, YHT Garı'nda yakaladı. Yapılan aramada Sefa S.'ye ait valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Sefa S., ilk ifadesinde uyuşturucuyu arkadaşıyla ortak aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Sefa S.'nin, daha önce Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanıp, ceza aldığı ve cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

