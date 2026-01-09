Avukat Zekeriya Polat İçin Adliyede Açıklama - Son Dakika
Avukat Zekeriya Polat İçin Adliyede Açıklama

09.01.2026 16:49
Artvin Adliyesi'nde yapılan açıklamada avukatlara yönelik şiddete karşı yasal düzenleme çağrısı yapıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yalova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren SGK Avukat Zekeriya Polat için Artvin Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Artvin Barosu Başkan Yardımcısı Tuncer Baser, "Avukata yönelik şiddet, vatandaşın hak arama özgürlüğüne darbedir. Failin en ağır cezayı alması için adli sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Kamu kurumlarındaki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ve avukata yönelik şiddetin son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Yalova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Zekeriya Polat için  Artvin Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Artvin Barosu Başkan Yardımcısı Tuncer Baser, şunları söyledi.

"7 Ocak 2026 tarihinde Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında, yalnızca mesleğini icra ettiği ve hukuki süreci yürüttüğü için meslektaşımız Avukat Zekeriya Polat'ın hain bir saldırı sonucu aramızdan koparılmasının derin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Emeklilik talebi reddedilen bir şahsın, bu kararın sorumlusu olarak kurum avukatını hedef alması; yalnızca bir bireye değil, hukuk devletine ve savunma makamına yönelmiş açık bir saldırıdır. Avukatlar davaların tarafı değil, adaletin tecelli etmesi için görev yapan yargı mensuplarıdır.

"Hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir, silahlı saldırılar değildir"

Avukat dosyanın tarafı değildir. Alınan idari ya da hukuki kararların muhatabı avukatlar olamaz. Şiddet bir hak arama yolu değildir. Hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir, silahlı saldırılar değildir. Savunma dokunulmazdır. Avukata yönelik şiddet, vatandaşın hak arama özgürlüğüne darbedir. Failin en ağır cezayı alması için adli sürecin her aşamasını titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Kamu kurumlarındaki güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ve avukata yönelik şiddetin son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
