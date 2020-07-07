Avukatlardan çoklu baro düzenlemesine protesto - Son Dakika

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Adalet Sarayı'nın açık otoparkında toplanan Kartal Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Burada avukatlar adına açıklama yapan Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Türkan Kurtulmaz, avukatlık kanunda değişiklik yapılmasını, çoklu baroların kurulmasını düzenleyen kanun teklifinin yoğun itirazlara rağmen komisyondan geçirildiğini söyledi.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da katıldığı açıklama, avukatların alkışlar eşliğinde bir süre daha slogan atmasının ardından sona erdi.

Açıklama nedeniyle polis ekiplerinin adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.