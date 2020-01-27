Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi - Son Dakika Spor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansındaki tek erkekler 4. tur maçında, 2014 şampiyonu Wawrinka ile 2019 ABD Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Medvedev karşılaştı.

34 yaşındaki Wawrinka, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi, 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 10 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı.

Muguruza ve Halep çeyrek finalde

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 32 numarası Garbine Muguruza, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'i turnuvanın dışına itti. 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza, 4. tur maçını 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

4 numaralı seribaşı Simona Halep, 16 numaralı seribaşı

Elise Mertens'i 2-0, 28 numaralı seribaşı Anett Kontaveit de dünya 56'ncısı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Dmitri Medvedev, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama
Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]