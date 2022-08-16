Avustralya'da kiralık evler, DSÖ standartlarından daha soğuk ve nemli - Son Dakika
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Avustralya'da kiralık evler, DSÖ standartlarından daha soğuk ve nemli

16.08.2022 15:26
Avustralya'da kiralık evler, DSÖ standartlarından daha soğuk ve nemli

Avustralya'da kiralık evlerin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) standartlarından daha soğuk ve nemli olduğu tespit edildi.

Avustralya'da kiralık evlerin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) standartlarından daha soğuk ve nemli olduğu tespit edildi.

Guardian'ın haberine göre, Better Renting şirketi, hazırlayacağı rapor kapsamında sıcaklık ve nem seviyelerini izlemek ve 13 Haziran-31 Temmuz döneminde 1 dakikalık aralıklarla kayıt yapan izleme cihazları kurmak için Avustralya genelinde 75 kiracıyla anlaştı.

Raporda, Avustralya'daki evlerin, DSÖ'nün "soğuk mevsimlerde genel nüfusun sağlığını korumak için güvenli ve dengeli iç ortam sıcaklığı" olarak değerlendirdiği 18 santigrat dereceden yüksek olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Tazmanya ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki (ACT) evlerde ölçüm zamanının yüzde 80'inden fazlasında sıcaklıklar 18 santigrat derecenin altında kaydedildi.

Nem seviyeleri ise içerideki ortalama bağıl nemin yüzde 70,3 olduğu NSW'de en yüksek olarak ölçüldü.

Victoria, Güney Avustralya, Batı Avustralya, Tazmanya ve Queensland'deki araştırmacıların tümü, ortalama yüzde 65'in üzerinde bağıl nem kaydetti.

En sağlıklı bağıl nem oranının yüzde 40 ila 60 arasında olduğu bildirildi.

Kiracılar, ev sahiplerine göre daha fazla etkilendi

NSW'deki evlerin küf oluşumunu teşvik edecek kadar nemli olduğu aktarıldı.

Raporda, Avustralya evlerinin standart altında kalan yalıtımından kiracıların, ev sahiplerine göre daha fazla etkilendiği çünkü şartlarında bir değişiklik yapamadıkları ifade edildi.

Katılımcılarla yapılan görüşmeler, evlerini ısıtmanın potansiyel maliyeti ve sürekli üşümenin zorluğu konusunda stresli olduklarını gösterdi.

Better Renting'in Genel Müdürü Joel Dignam, "Yazın çok sıcak ve kışın çok soğuk olan çok sayıda kiralık ev var ve zar zor kurtuluyorsunuz. Bu kendi evine karşı bir savaş. İnsanlar üşümek ile yüksek elektrik faturaları arasında seçim yapamaz, ikisiyle birden uğraşmak zorunda oldukları bu mutsuz yerde kalır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da kiralık evler, DSÖ standartlarından daha soğuk ve nemli - Son Dakika

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