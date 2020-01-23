Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağı düştü: 3 ölü

6 saat önce

Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağının düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağı düştü: 3 ölü, System.String[]

Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağının düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.


Avustralya'da yangınlara müdahale eden ve yangın geciktirici madde taşıyan C-130 Hercules model uçağın düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybetti.


Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti kırsal itfaiye hizmetleri şefi Shane Fitzsimmons, "Snowy Monaro bölgesinde trajik bir şekilde uçak düştü ve hayatta kalan olmadı" ifadelerini kullandı. Fitzsimmons, uçağın yere çok sert bir şekilde düştüğünü ve çarpmanın etkisiyle büyük bir ateş topunun oluştuğunu belirtti. Uçağın yangınla mücadele şirketi Coulson Havacılık'a ait olduğunu belirten Fitzsimmons Avustralya'ya kiralanan iki uçaktan birinin düştüğünü aktardı. Havacılık şirketinin ise uçaklarına uçuş yasağı koyarak inceleme altına aldığı belirtildi.


Kazanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. - CANBERRA

Avustralya, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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