Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin "Çok Erken" - Son Dakika
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Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin "Çok Erken"

08.10.2022 15:52
Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin "Çok Erken"

Avustralya'nın Sidney kentinde bir bankanın önünde asılı Kovid-19 ile ilgili bir tavsiye duyurusu, 19 Eylül 2020.

Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin

Avustralya'nın Sidney kentinde bir bankanın önünde asılı Kovid-19 ile ilgili bir tavsiye duyurusu, 19 Eylül 2020. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Avustralya Tabipler Birliği (AMA), Kovid-19 için zorunlu karantina gerekliliklerini sona erdirmek amacıyla harekete geçmek için "çok erken" olduğunu, çünkü bunun yeni bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyeceğini bildirdi.

KANBERRA, 8 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın en büyük tıbbi kuruluşu olan Avustralya Tabipler Birliği (AMA), ülkede Kovid-19 zorunlu karantina süresinin sona erdirilmesine ilişkin karara karşı çıktı.

Birlik Cuma günü, harekete geçmek için "çok erken" olduğunu belirterek, bunun yeni bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Federal, eyalet ve bölge liderleri Eylül ayının sonlarında Kovid-19 için zorunlu karantina gerekliliklerini sona erdirmeyi kabul etmişti. Her bir otoritenin ilgili kamu sağlığı mevzuatı aracılığıyla uygulayacağı bu değişiklik 14 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Karar hakkında yorum yapan AMA Başkanı Steve Robson, yeni bir dalga konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir Kovid-19 aşı merkezinde sıraya giren insanlar, 16 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Robson, Avustralya Associated Press'e, "Tüm işaretler gösteriyor ki; yeni bir Kovid dalgasına bakıyoruz. En büyük Kovid dalgalarından birinden henüz çıkıyoruz. Bu hastane işgücünü tamamen ezdi ve bizi şu anda hastanelerde üstesinden gelinmesi gereken büyük bir sıkışıklıkla ve birikmiş iş yüküyle baş başa bıraktı. Tatil sezonu boyunca yeni bir dalga gelirse bu ülke için kötü haber anlamına gelir, çünkü bu iş yükünün üstesinden gelemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Cuma günü, Kovid-19'un ulusal haftalık güncel seyrine ilişkin son bilgileri verdi.

Bakanlık internet sitesinde, "Avustralya genelinde geçen hafta boyunca 36.242 Kovid-19 vakası ve günde ortalama 5.177 vaka bildirildiğini" açıkladı.

Hastanelerde tedavi gören vaka sayısının yedi günlük ortalamasının 1.548 olduğu belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Tabipler Birliği: Kovid-19 Vakalarına İlişkin Zorunlu Karantinayı Kaldırmak İçin 'Çok Erken' - Son Dakika

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