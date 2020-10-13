Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor - Son Dakika

Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor

13.10.2020 12:23
Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor, System.String[]

Avustralya'da sigara tüketimini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan yeni plan çerçevesinde, tiryakilerin sigara almak için doktor reçetesine ihtiyaçları olabilecek.

Avustralya'da sigara tüketimini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan yeni plan çerçevesinde, tiryakilerin sigara almak için doktor reçetesine ihtiyaçları olabilecek.
Avustralya hükümeti, ülke genelinde yüzde 15 olan sigara kullanım oranını 2025 yılına kadar yüzde 10'a düşürmeye hedefliyor. Bu nedenle Queensland Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen Araştırma Mükemmelliği Merkezi, sigara kullanımını neredeyse ortadan kaldıracak yeni bir plan hazırladı.
Merkezin, "Tütün Oyununu Sonlandırmayı Başarmak" (CREATE) teması altında hazırladığı yol haritası kapsamında, gelecek 5 yıl boyunca sigaranın doktor reçetesiyle sadece eczanelerden temin edilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Plan çerçevesinde ilk hedeflerinin tütün mamullerinin tedarik edilmesinin zorlaştırılması olduğunu belirten CREATE Direktörü Doç. Dr. Coral Gartner, yol haritasında önerilen sigara tedarikini azaltma stratejilerinin, tütün perakendecilerinin sayısını azaltmaktan başlayacağını ve eczaneler gibi belirli tedarikçilerle satışları kısıtlamaya kadar gideceğini söyledi.
Diğer hedefler arasında, belirli bir yıldan sonra doğanlara sigara satışının sona erdirilmesi ve ticari sigara satışlarının aşamalı olarak kaldırılması yer alıyor. Bu, sigaralara yalnızca doktor reçetesiyle erişilmesine izin verilmesi anlamına geliyor.
Yol haritasında uygulanmak istenen bir başka hedef ise tütün ürünlerinin içeriğini ve emisyonlarını bağımlılık yapmayacak, daha az lezzetli hale getirecek veya en zararlı ürünleri piyasadan tamamen kaldıracak şekilde düzenlemek.

Merkezin masadaki tüm seçeneklere bakarak tütün kullanımının sona erdirilmesi için uygun bir "final" hedefinin ne olması gerektiğini hesaplayacağını belirten Gartner, "Etkili bir tütün final stratejisi, hükümetlere, perakendecilere ve sigara içenlerin dumansız bir topluma geçişine yardımcı olurken, sigara içme yaygınlığındaki düşüşü de hızlandırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın sigarayla mücadele önlemlerinde halihazırda dünyaya liderlik yaptığını hatırlatan Gartner, "Avustralya'da sigara içme oranı yüzde 15'in biraz altında, fakat sıfıra yakın sigara içme oranı yakalamak istiyorsak iyi tasarlanmış bir final stratejisine ihtiyacımız var. Avustralya, tütün ürünleri için düz paketi zorunlu kılan ilk ülkeydi, bu şu anda 17 farklı ülkede de uygulanmaktadır." dedik.
Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül eden 2,3 milyon Avustralyalı tütün mamulleri kullanıyor.
Kapalı mekanlarda, bina girişlerinde, plajlarda ve halkın yoğun olarak kullandığı caddelerde sigara kullanımının yasak olduğu ülkede, her yıl sigara kullanımı 0,4 oranında düşse de hükümet bu oranı yüzde 1'e çıkarmayı hedeflemiş durumda.
Dünyada sigaranın en pahalı satıldığı ülkeler arasında Avustralya ilk sırada yer alıyor.

Queensland Üniversitesi, Avustralya, Sigara, Tütün, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor - Son Dakika Dünya

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