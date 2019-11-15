Son Dakika Haberleri: Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...
Son Dakika Güncel Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler... - Son Dakika

Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...

6 saat önce

Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler..., System.String[]

Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


Avustralyalı komedyen Josh Hawkins, yeni doğan kızının surat ifadelerini taklit edince sosyal medyada viral oldu. Hawkins, henüz 7 haftalık olan bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği videoyu "Kızımın sarhoş suratını taklit etmek tam zamanlı yeni işim" notuyla kendine ait sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süre içinde yayılan video, Instagram'da 100 bin, Facebook'ta 300 binden fazla izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı. - CANBERRA

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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