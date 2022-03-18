Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

18.03.2022 16:16
Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, burada metfun Galiçya şehitlerinin kabirleri ziyaret edildi ve elçilikte tören düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, burada metfun Galiçya şehitlerinin kabirleri ziyaret edildi ve elçilikte tören düzenlendi.

Viyana'daki Merkez Mezarlığı'nda başlayan anma törenine, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra misyonlarda görevli diplomat ve çalışanlar katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, törende, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Çanakkale, milletimizin varoluş mücadelesinin başlangıç yeridir. Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Gazi Mustafa Kemal gibi dahi komutanların önderliğinde cesur Türk milletinin eşsiz kahramanlık ve fedakarlıklarının tecrübe edildiği yerdir." dedi.

Ceyhun, Çanakkale Zaferi'nin güç dengelerinin değişmesine yol açtığını, bu büyük zaferin ülkesini savunan birçok millete örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Galiçya'da 12 bin şehit

Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin yalnız Anadolu'da değil dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı cephelerde savaştığını ifade eden Ceyhun, bu cephelerden birinin de 12 binden fazla şehidin verildiği Galiçya cephesi olduğunu söyledi.

Ceyhun, Galiçya'da çarpışırken yaralanan ve daha sonra buraya tedavi için getirilen Türk askerlerinin Viyana'da Hakk'ın rahmetine kavuştuklarını dile getirerek, "Viyana'da Hakk'ın rahmetine kavuşan 130 şehidimizin kabirlerinin bulunduğu yerde, Viyana Merkez Mezarlığı'nda bugün şehitlerimizi anıyoruz. Bu anlamlı günde onların ruhlarına dua etmek, kendimiz ve gelecek nesillerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duaların ardından elçilikteki programa geçildi.

Avusturya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreci anlatan bir video gösterildi.

Türkiye'nin Viyana Askeri Ataşesi Albay Harun Aydoğdu, programda Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir konuşma yaptı. Etkinlik kapsamında Türk sanatçılar, Çanakkale ve Yemen türkülerini seslendirdi.

Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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