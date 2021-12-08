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Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek - Son Dakika

Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek

08.12.2021 17:48
Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yürürlükteki sokağa çıkma kısıtlaması, aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek, aşı yaptırmayanlar için ise 12 Aralık sonrasında da sürecek.

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yürürlükteki sokağa çıkma kısıtlaması, aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek, aşı yaptırmayanlar için ise 12 Aralık sonrasında da sürecek.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, salgına ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Nehammer, virüsün hala tehlikeli boyutta olduğunu, salgının öngörülebilir olmadığını ve dünyayı şaşırtmaya devam ettiğini vurgulayarak Kovid-19'la mücadelenin en etkili yolunun, aşı olduğunun altını çizdi.

Günlük vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün, daha önce açıklandığı üzere aşı yaptıranlar için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırma sözünü yerine getirme imkanı verdiğini belirten Nehammer, her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıran ve hastalığı geçiren kişiler için sona erse de farklı tedbirlerin süreceğini aktardı.

Nehammer, her eyalette salgına ilişkin durumun farklılık gösterdiğini, bu nedenle federal düzeyde alınan kararların yanı sıra eyaletlerin de durumlarına göre farklı adımlar atabileceğini söyledi.

Aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da "Aşı yaptıranlar için sokağa çıkma kısıtlaması 11 Aralık'ta sona erecek ancak aşı yaptırmayanlar için 12 Aralık sonrasında da kısıtlama sürecek." diye konuştu.

Mückstein, sokağa çıkma kısıtlamasının arzu edilen bir uygulama olmadığını, ancak böylelikle bireyler arasında temasın sınırlandırıldığını, bunun günlük vaka sayılarında düşüşe neden olduğu gibi aşıya olan ilginin de artmasına yol açtığını dile getirdi.

Aşı ve hastalığı geçirmiş olma şartı

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrasında tedbirin elden bırakılmayacağını, belirli önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirten Mückstein, bütün kapalı alanlarda FPP2 maskensin zorunlu olacağını, otel, alışveriş ve kişisel bakım merkezlerinin yanı sıra yeme içme yerleri, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı yaptıran veya hastalığı geçirmiş olma şartının aranacağını kaydetti.

Mückstein, gece hizmet veren eğlence yerlerinin kapalı tutulacağını, restoranların 23.00'e kadar hizmet vereceğini belirtti.

Bu süreçte iç mekanlarda en fazla 25 kişinin toplanabileceğini kaydeden Mückstein, dış mekanlarda ise en fazla 300 kişinin bir araya gelmesinin mümkün olacağını bildirdi.

Mückstein, yeni varyantın ortaya çıkmasıyla salgına ilişkin hala çok fazla bilinmeyenin bulunduğunu, virüsün gösterdiği dönüşüm nedeniyle "ülkede bir daha kapanma kararı alınmayacak" şeklinde bir değerlendirmede bulunamadıklarını söyledi.

Aşı zorunluluğu

Kapanma-açılma döngüsünden kurtulmak için aşının tek çıkış yolu olduğunu belirten Mückstein, Şubat 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan aşı zorunluluğuna ilişkin detayların yarın yapılacak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Viyana Belediye Başkanı Micheal Ludwig de başkentte restoran ve otel işletmelerinin 20 Aralık'ta hizmet vereceğini, açılma adımlarını bir anda değil, kademeli yapmak istediklerini dile getirdi.

Son 24 saatte 5 bin 663 yeni vaka

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 663 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 212 bin 999'a çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 12 bin 979'a yükseldi.

Günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıkması ve yoğun bakım hasta sayılarındaki ciddi artış nedeniyle 22 Kasım'da, 20 gün geçerli olmak koşuluyla aşılı, aşısız herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmişti.

Avusturya, Aralık, Otel, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek - Son Dakika
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