Avusturya'dan 14 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı

27.01.2026 18:31
Avusturya, 14 yaş altının sosyal medya hesaplarını yasaklamayı planlıyor, NEOS karşı çıkıyor.

Avusturya, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmalarını yasaklamayı planlıyor.

Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, konu hakkında kamu yayın kuruluşu ORF'ye açıklamalarda bulundu.

Pröll, sosyal medya konusunda Avustralya'nın örnek alınabileceğini dile getirerek, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesini planladıklarını ifade etti.

İlk adım olarak uzman ve ilgili tarafların bir araya gelerek düzenlemenin detaylarını çalışacağını aktaran Pröll, yasağın gelecek eğitim yılında başlayabileceğine dikkati çekti.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise bu plana karşı çıkıyor.

NEOS Basın Sözcüsü Henrike Brandstötter, yaptığı açıklamada, Avustralya modelini kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Brandstötter, "ABD'de teknoloji oligarklarının veri topladığında ve politikacıların bu verileri vatandaşlara karşı bir silah olarak kullandığında neler yaşandığını görüyoruz." dedi.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

