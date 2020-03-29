Son Dakika › Dünya › Avusturya devlet kanalında Covid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik program yayınlandı - Son Dakika Dünya
Avusturya devlet kanalında Covid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik program yayınlandı
6 saat önce
Avusturya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 önlemleri kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.
Avusturya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 önlemleri kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.
Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan ORF'nin 65 yıllık tarihinde ilk kez yayınlanan programda hem virüsle mücadele hem de İslam dininde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlatma imkanı bulduğunu söyleyen imam Ramazan Demir, açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:44
Son Dakika Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Fransa'da Kovid-19'un Evanjelik Kilisesinden yayıldığı ortaya çıktı