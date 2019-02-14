Avusturya, Iraklı 'Kaçak' Bülbülü Vatanına Gönderdi
2 saat önce
IRAK Erbil Uluslararası Havalimanından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana'ya ulaşır ulaşmaz yakalandı.
IRAK Erbil
Uluslararası Havalimanından Avusturya
'nın başkenti Viyana
'ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana'ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine sınır dışı etme kararı alan Avusturya, Erbil Havalimanına 'Bülbül sınır dışı edilecek' ifadesi geçen bir mektup gönderdi.
ALAY KONUSU OLDU
Geldiği uçakla ülkesine sınır dışı edilen Iraklı 'kaçak' bülbül, ülkede alay konusu olurken, Erbil Havalimanı yetkilileri bir koli içinde memleketine geri dönen bülbülü serbest bırakacaklarını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur
Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! Peri Bacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı
Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı