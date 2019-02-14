Son Dakika Haberleri: Avusturya, Iraklı 'Kaçak' Bülbülü Vatanına Gönderdi

Avusturya, Iraklı 'Kaçak' Bülbülü Vatanına Gönderdi

2 saat önce

IRAK Erbil Uluslararası Havalimanından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana'ya ulaşır ulaşmaz yakalandı.

Avusturya, Iraklı 'Kaçak' Bülbülü Vatanına Gönderdi, System.String[]
IRAK Erbil Uluslararası Havalimanından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana'ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine sınır dışı etme kararı alan Avusturya, Erbil Havalimanına 'Bülbül sınır dışı edilecek' ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

ALAY KONUSU OLDU

Geldiği uçakla ülkesine sınır dışı edilen Iraklı 'kaçak' bülbül, ülkede alay konusu olurken, Erbil Havalimanı yetkilileri bir koli içinde memleketine geri dönen bülbülü serbest bırakacaklarını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15 

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