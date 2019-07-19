Ay'a inişin 50. yıldönümü: Tarihi uzay yarışının mihenk taşları
1 saat önce
İnsanlık günümüzden tam 50 yıl önce NASA'nın Apollo 11 füzesinin başarılı bir şekilde Ay'a inmesiyle tarihi bir ana şahitlik etti.
İnsanlık günümüzden tam 50 yıl önce NASA
'nın Apollo
11 füzesinin başarılı bir şekilde Ay'a inmesiyle tarihi bir ana şahitlik etti.
20 Temmuz 1969'da Dünya'nın uydusuna Amerikalı astronot Neil Armstrong
ilk adımını atarken ünlü cümlesini kurdu: "İnsan için küçük, ama insanlık için büyük bir adım."
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
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