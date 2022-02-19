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Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale - Son Dakika

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

19.02.2022 16:27

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götüren Ahmet Enisoğlu (59), o anları anlattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götüren Ahmet Enisoğlu (59), o anları anlattı. 'Tarçın' adını verdiği kuzusunun ayağının kırıldığını fark ettiğini söyleyen Enisoğlu, "Bu sabah ahıra indik, kuzunun ayağını basamadığını gördük. Ayağı kırılmıştı. Hafta sonu ve çok erken saat olduğu için veterinerin açmayacağını düşünerek kuzuyu aldığım gibi hastaneye götürdüm. Sağ olsunlar, hemen ilgilendiler. Röntgenini çektiler, alçısını yaptılar. Bu şirinlikle kuzuyu görünce de kimse geri çevirmedi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale
Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

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Veteriner, Çayeli, Rize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale - Son Dakika
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