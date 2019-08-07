Ayağına yaba saplandı
2 saat önce
Çorum'un Mecitözü ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
'un Mecitözü
ilçesinde ayağına yaba saplanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Totali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Doğan
(16) adlı çocuk ahırda çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağına yaba saplandı. Acı içinde kıvranan çocuk ailesinden yardım istedi. Talihsiz çocuğa ilk müdahale köye gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Doğan, müdahalenin ardından ayağındaki yaba parçasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM
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