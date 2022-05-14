Ayakkabı ustası 30 yıldır kanarya sesleri arasında mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Trabzon'da ayakkabı tamircisi Şenol Yıldırım, atölyesinde beslediği kanaryaların sesleri arasında mesleğini sürdürüyor.

Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki atölyesinde ayakkabı tamiratı yapan 48 yaşındaki Şenol Yıldırım'ın 30 yıl önce aldığı bir çift kanaryayla başlayan hobisi, zaman içinde tutkuya dönüştü. Yıldırım, atölyesinin önemli bölümünü 50 çift kanarya beslediği kafeslere ayırdı.

Şenol Yıldırım, erken saatlerde atölyesini açar açmaz ilk olarak kanaryaları besliyor. Kuşların bakımlarını yapan, yavruları da kontrol eden usta, günün ilerleyen saatlerinde mesleğini kanarya sesleri arasında icra ediyor.

"Bir, iki çift derken çoğaldı"

Şenol Yıldırım, AA muhabirine, mesleğe 34 yıl önce çırak olarak başladığını söyledi.

Kanarya sevgisinin ise 30 yıl önce başladığını anlatan Yıldırım, kanaryalarıyla beslenmelerinden bakımlarına kadar özenle ilgilendiğini belirtti.

"Bir, iki çift derken çoğaldı, şu an 50 çifte yakın kuşum var. Onlar olmasa burada duramam, dinlendiriyorlar beni. Mesleğimi de kuşlarımı da çok seviyorum." diyen Yıldırım, kanarya meraklılarıyla da bir araya gelerek Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneğini kurduklarını ifade etti.

Yetiştirdiği kanaryaları güzellik yarışmalarına hazırladığına değinen Yıldırım, müşterilerinin de kanaryalarını çok sevdiğini, iş yerine gelenlerin kuş sesi dinlediğini aktardı.

"İş yaptırmak için olmasa bile kuşların sesini dinlemek için geliyoruz"

Yıldırım'ın müşterilerinden Cevdet Akçay da yaklaşık 15 yıldır tanıdığı Şenol ustanın kendisine de kuş sevgisi aşıladığını söyledi.

Gündemlerinin hep kuşlar olduğunu vurgulayan Akçay, "Kuşlarla yatıp kuşlarla kalkıyoruz. İş yaptırmak için olmasa bile kuşların sesini dinlemek için geliyoruz. Doğada bulamadığımız kuş sesini burada bulabiliyoruz. Ben de 2 taneyle başladım, şu an 15 oldu. Güzel bir hobi, insanı beyin olarak dinlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Karadirek de iş stresinden ve şehir hayatından yorulduğu zamanlarda, kuş sesleriyle doğal bir ortam olarak gördüğü Yıldırım'ın atölyesine geldiğini anlattı.

Yıldırım ile kuş sesleri arasında sohbet ettiğini belirten Karadirek, "Buraya geldiğimde hem Şenol ustanın güzel sohbetiyle hem de kuşların sesiyle rahat bir zaman geçirmeye çalışıyorum." diye konuştu.