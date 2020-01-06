Ayaş'ta okul kantinleri denetleniyor - Son Dakika
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Ayaş'ta okul kantinleri denetleniyor

6 saat önce

Ayaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ayaş Emniyet Müdürlüğü ve Ayaş Jandarma Komutanlığı ilçedeki okul kantinlerini birlikte denetliyor.

Ayaş'ta okul kantinleri denetleniyor, System.String[]

Ayaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ayaş Emniyet Müdürlüğü ve Ayaş Jandarma Komutanlığı ilçedeki okul kantinlerini birlikte denetliyor.

Ekipler okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Kurallara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutularak ikazda bulundular.

Eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerin öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Beledİye Başkanı Burhan Demirbaş ise denetimlerin periyodik olarak aynı titizlikle devam edeceğini söyledi.

Başkan Demirbaş, "Ekiplerimiz, kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğunu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, ambalajlı satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, açıkta ürün bulundurma konusunda uymaları gereken kurallar hakkında denetim ve uyarılarını yapıyor. Kantin işletmecilerinin de gıda ve hijyen konularında daha hassas davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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