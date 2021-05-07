Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı - Son Dakika

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

07.05.2021 17:35

24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı.

24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı. Ayasofya Camii'ne Kadir Gecesi öncesi asılan mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi

24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı. 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.

Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız, " 15-20 günden beri İstanbul Valiliği'nin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa'daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte "La İlahe İllallah" yazacağız. 45- 50 yıldır Sultan Ahmet Camii'nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya'ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek 'La ilahe illallah' yazacağız" dedi.

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, "Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.

(Gülşah Kahveci - Selim Bayraktar/İHA)

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, La İlahe İllallah, Mahya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı - Son Dakika


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