AYASOFYA'DA İSKELENİN KALDIRILMASININ ARDINDAN İLK CUMA - Son Dakika

AYASOFYA'DA İSKELENİN KALDIRILMASININ ARDINDAN İLK CUMA
27.11.2020 14:21
AYASOFYA Camii'nde yaklaşık 7 yıldır bulunan iskelenin kaldırılmasının ardından ilk cuma kılındı.
AYASOFYA Camii'nde yaklaşık 7 yıldır bulunan iskelenin kaldırılmasının ardından ilk cuma kılındı.
Geçtiğimiz temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemi geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıkmıştı. İskelesiz ilk cuma bugün kılındı. Ayasofya'da cuma namazına yine ilgi yoğundu.
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