AYASOFYA'DA İSKELENİN KALDIRILMASININ ARDINDAN İLK CUMA - Son Dakika

Geçtiğimiz temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemi geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıkmıştı. İskelesiz ilk cuma bugün kılındı. Ayasofya'da cuma namazına yine ilgi yoğundu.

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