Ayasofya'nın ibadete açılması lokma dağıtılarak kutlandı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması lokma dağıtılarak kutlandı

Ayasofya'nın ibadete açılması lokma dağıtılarak kutlandı AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini lokma ikramıyla kutlandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması lokma dağıtılarak kutlandı

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ADIYAMAN - AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini lokma ikramıyla kutlandı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilerek yeniden cami olması, bütün yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Demokrasi Parkı önünde düzenlenen lokma dağıtma etkinliğine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi basın açıklaması yapan Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmet vermesi için devletimizce alınan kararın sevincini paylaşmak ve coşkusunu yaşamak için buradayız. Ayasofya, 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934 yılında çıkarılan tartışmalı bir bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. 86 Yıl müze olarak kullanılmıştır. Milletimizin sabır ve feraseti, devletimizin akıl ve dirayeti bizi bu günkü noktaya getirmiştir. Danıştay'ımızın 10. Dairesi 2 Temmuz 2020 tarihinde 2020/2595 nolu kararıyla Ayasofya'mızı vakfiyesine uygun hale getirmiştir. Yapılan tarihi bir hatayı tamir etmiştir. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, davayı açan Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin Başkan ve üyelerine, avukatlarına, davayı karara bağlayan yargıçlara teşekkür ediyoruz. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki iman ve azimdir.

24 Temmuz 2020 günü Cuma namazıyla hasret bitecek, acılar dinecek, müminler mabetleri ile buluşacaktır. Fatihin bedduası üzerimizden kalkacak ve ülkemiz yeni umutlara ve yeni ufuklara yelken açacaktır. Tarihler bu anları altın harflerle yazacaktır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını ve sevinç içerisinde bulunduklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayasofya'nın ibadete açılması lokma dağıtılarak kutlandı - Son Dakika

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