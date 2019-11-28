Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Kadına Şiddete Hayır Öğrenci Kongresi" gerçekleştirdi.

AYBÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanlığı Medya ve İletişim Öğrenci Kulübü ve Yıldızlar Organizasyon işbirliğinde Çubuk Yerleşkesinde gerçekleştirilen kongreye, AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ayhan, Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Ostim Bölge Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Korhan Aydın, Yıldızlar Organizasyon Sahibi Hasan Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de ilk defa meslek yüksekokulu öğrencilerinin organizasyonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ayhan, dünyadaki bütün ülkelerde kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet haberlerini üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin düzenledikleri kongrenin önemine işaret eden Ayhan, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışma konusunda öğrencilere teşekkür eden Ayhan, "Ülkemizde şiddet konusunda hukuksal ve toplumsal düzenlemeler yapılmasına karşın henüz istenilen sonuçlara ulaşılamadı. Kadına yönelik şiddet karşısında toplum ve birey olarak üzüntü duyuyoruz. Kadına şiddetin önlenmesinde bireylerin bilinçlendirilmesi elzemdir. Peygamber Efendimizin de dediği gibi 'Sizin hayırlınız, kadınlarına iyi davrandır.' Kadınlar bizim annemiz, kardeşimiz, eşimiz, kızımız. Onlara saygıda kusur etmemeli ve gerekli değeri vermeliyiz." dedi.

Kadına şiddetin büyük bir insanlık suçu ve son yılların sadece ülkemizde değil tüm dünyanın en önemli utancı olduğunu dile getiren Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yıldız da, "Gün geçmiyor ki, sosyal medya, gazeteler ya da televizyonlarda bu noktada bir haberle karşılaşmayalım. Aslında birçok konu gibi bu da temelde bir eğitim, ahlak ve empati sorunu. Bugün hem kamusal hem de özel alanda sayısız çalışma yapılıyor. Biz de gençlerle birlikte olaylara farklı bakmak için buradayız." diye konuştu.

Kongre düzenleme kurulu başkanı Dilara Işık ise, şiddetin hiçbir canlıya uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Kadınların birlik ve beraberlik içinde şiddetle mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Işık, şunları dile getirdi:

"Kenetlenip yüreğimizden gelen sese kulak vermeli ve şiddetin her türlüsüne hayır demek için kafamızı gökyüzüne kaldırıp aydınlık günlere doğru hep birlikte bu yolda el ele omuz omuza yürümeliyiz. Biz kadınlar hepimiz kelebeğiz. Unutmayalım ki kelebekler kanat çırparak yol alırlar. Kanat çırptıkça özgürleşeceğiz."

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Hacı Kaya da, düzenlenen kongre için öğrencilerini tebrik ederek, ilerleyen günlerde de bu konuda birçok çalışmaya imza atacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından oturumlara öğrencilerin başkanlık ettiği kongrede, kadına yönelik psikolojik şiddet, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadının toplumdaki yeri ve kadına yönelik şiddetin medyada görünülürlüğü başlıklarında 4 oturum gerçekleştirildi.