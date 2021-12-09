AYBÜ'de Şeb-i Arus töreni yapıldı - Son Dakika

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Tören, üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Milli İrade Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, törende yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 'Aşk Nedir' şiirini okudu.

Mevlana'nın her yönüyle iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Aydınlı, onun eserlerinin iyi bir şekilde irdelendiğinde 748 yıldır neden unutulmadığının daha iyi anlaşılacağını anlattı.

Aydınlı, törene geliş bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Aşağı yukarı Mevlana'nın seslendiği bir topluluk burada onu anmak için toplandı." diye konuştu.

Sema ayin-i'nin anlam ve önemini anlatan söyleşinin ardından törende sema ayin-i şerifi icra edildi, ilahiler okundu.

Rektör Aydınlı, programa katkı verenlere plaket takdim etti.