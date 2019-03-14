Aybü'den Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ
) Diş Hekimliği Fakültesi, Çubuk
ilçesi Yukarı Çavundur
Mahallesi'nde ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.
AYBÜ ve Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen taramada, yaklaşık 200 kişi muayene edildi.
Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 öğretim görevlisi ve 80 öğrencinin katıldığı taramada mahalledeki 7'den 70'e tüm yaş gruplarında kontrollerin yapıldığını söyledi.
Yapılan taramanın hem mahalle sakinleri açısından hem de öğrencilerinin eğitimi açısından çok önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Orhan, şöyle konuştu:
"Öğretim görevlilerimizin de katıldığı taramalarda yaklaşık 200 kişi muayene edildi. Bu esnada ileri tetkik gerektirenlerin tedavi süreci başlatmak için gerekli yönlendirme çalışmaları da yapıldı. Özellikle de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik diş hekimliği mesleğinin tanıtımı da yapılmış oldu. Her yönden güzel bir çalışma yapıldığı kanısındayım. Ayrıca çeşitli nedenlerle herhangi bir kliniğe gitme durumu olmayan ileri yaştaki vatandaşlarımızın ayağına hizmet götürmek bizleri çok mutlu etti. Bu programa katılan tüm öğretim görevlilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."
Dernek Başkanı Osman Şahbudak ise kırsal mahallelerin bu tür taramalara çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Dernek olarak vatandaşa iyi hizmet etmek istediklerini dile getiren Şahbudak, "Tüm AYBÜ camiasına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız açısından çok güzel bir hizmet oldu. Mahalle sakinlerimiz çok memnun oldular." diye konuştu.