AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI - Son Dakika

RUSYA'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli tanker gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçrek, Marmara Denizi'ne açıldı.

Liberya bandıralı Lilac isimli gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin, 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin ise, 17 Mart'ta Türkiye'de olmaları planlanıyor.