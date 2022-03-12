AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI - Son Dakika
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AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI

12.03.2022 09:27

RUSYA'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli tanker gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçrek, Marmara Denizi'ne açıldı.

RUSYA'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli tanker gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçrek, Marmara Denizi'ne açıldı.

Liberya bandıralı Lilac isimli gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin, 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin ise, 17 Mart'ta Türkiye'de olmaları planlanıyor.

AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI
AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI
AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI

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İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Tanker, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ GEMİ MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI - Son Dakika


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