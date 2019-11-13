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Aydemir'den Bakan Kurum'a Palandöken teşekkürü

7 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim anlayışımızda "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." ilahi buyruğu vardır, dolayısıyla çevreye böyle bakıyoruz.

Aydemir'den Bakan Kurum'a Palandöken teşekkürü, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim anlayışımızda "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." ilahi buyruğu vardır, dolayısıyla çevreye böyle bakıyoruz. Bırakınız insanı, bırakınız eşyayı, kim varsa mahlukat adına' dedi.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİĞE AK YAKLAŞIM


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, AK Parti'nin çevre ve şehirciliğe yaklaşımını paylaştı. Aydemir, 'Bizim anlayışımızda "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." ilahi buyruğu vardır dolayısıyla çevreye böyle bakıyoruz. Bırakınız insanı, bırakınız eşyayı, kim varsa mahlukat adına. Dolayısıyla, Çevre Bakanlığı ak anlayışı ifade eder. Çevreye bakışımız çok akça pakçadır bizim.' yorumunu yaptı.


BAKAN KURUM'A PALANDÖKEN TEŞEKKÜRÜ


Bakan Kurum'un yönetiminde, Bakanlığın, Çevre ve Şehircilik bazında dirayetli, özverili ve çağdaş bir anlayışı eserlerle ifade ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Sayın Bakanımız, bu anlamda, turizme dönük, kış turizmine dönük zirve, doruk bir bölgemiz var bizim, ismiyle müsemma bir bölge, Palandöken ilçemize son geldiğinde bir hususi yaklaşım sergiledi, orada 1. ve 2. Marketler bölgesini dönüşüm programına aldı. Bundan dolayı insanlarımızın sayın bakanımıza dönük hakikaten çok medyunu şükran halleri var, ben bunu aktarıyorum. Çalışmalarından dolayı, Bakanımızı ve Bakanlığımızı tebrik ediyorum. ' dedi.


AYDEMİR'DEN ŞİİRSEL SUNUM


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bütçe konuşmasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır'ın şehir temalı şiirinin sunumu yaptı. Aydemir, 'Komisyonumuz üyeleri içerisinde çok seçkin, hakikaten donanım sahibi çok sayıda isim var. Hangi partiden olursa olsun hepsinden istifade ediyoruz. Ama bir isim var şu ak kadronun içerisinde, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, böyle manzum ifadeleriyle öyle güzel mesajlar veriyor ki her sahada veriyor. Özellikle Bakanlığı ilgilendiren şehircilik adına yazdıkları Daha önce de ben okumuştum, bu defa da kendisinden istirham ettim -bizim büyüğümüz- yazdı, bana getirdi, bunu paylaşacağım, Milletvekilimiz Sayın Sami Çakır, özel bir isimdir, burada herkes saygı duyar ona. Bir şiir yazmış, paylaşıyorum. 'takdiminin ardından Çakır'ın:


"Yanan ve yanmayan lambalar/Karanlık, sessiz kaldırımlar/Elleri ceplerinde, gelecek korkusuyla geleceği korkutanlar/Bir anlık bakışlarda şimşek çakar gibi/Kavgaya hazır adamlar ve yok pahasına ortalıktan yok olanlar/Şehrin gürültüsüdür arkadaş seni benden alıp götüren/Issızlığa bürünen bir yanıyla çaresiz, gayesiz, hayatı ıskalayanlar/Kapılar kapanır üstüne, üstümüze/Puslu bir sabah için akşamları hep hasret çeken/Ve yarın diyen, yarına erteleyen şehrin insanları/Ne benim bir yerim oldu şehirde/Ne sen yer bulabildin kendine/İçimize çeksek de bir soluk gibi/İç içe olamadık, içten olamadık/Şehir dumanlı, şehir yangın yeri/Bildim bileli, bildim bileli." dizelerinin yer aldığı şiirini paylaştı. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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