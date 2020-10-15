Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki - Son Dakika

Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

15.10.2020 10:38
Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak. ' dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın tweeter üzerinden yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki yağıyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yıldırım'ın paylaşımına sert tepki vererek, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak. ' dedi. Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile skandal paylaşıma gönderme yaptı. - ERZURUM

Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki
Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

Engin Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki - Son Dakika


Son Dakika

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